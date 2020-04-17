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Ünlü isimler berberliğe soyundu! Şeyma Subaşı, Ferhat Göçer...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile kuaför, berber ve güzellik salonları kapatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerin kapatılması vatandaşların kendi çabaları ile güzelleştiği kareleri ortaya çıkarttı. Her daim bakımlı görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimler de kendi imkanları ile güzelleşenler arasına katıldı. Ünlü isimler ve eşleri marifetlerini sergiledi.

Ünlü isimler berberliğe soyundu! Şeyma Subaşı, Ferhat Göçer...

Gönüllü karantina uygulamasında ilk ayını dolduran ünlü isimlerden kişisel bakımlarını yaptıkları sosyal medya paylaşımları arka arkaya gelmeye başladı. Kuaför ve berber salonlarının kapatılmasından sonra çareyi ellerine makas almakta bulunan ünlülerin bazıları saçlarını kendisi kesti bazıları ise bu konuda eşlerinin sihirli parmaklarına güvendi. İşte ünlülerin karantinada oynadıkları kuaförcülük oyunları...

ŞEYMA SUBAŞI

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Şeyma Subaşı İstanbul'daki evinde erkek arkadaşı Guido Senia ile karantina sürecini geçiriyor. Ev hallerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı sevgilisi Guido'nun saçlarını kestiği bir video yayınladı. Şeyma Subaşı sevgilisinin saçlarını kestikten sonra bu sefer kendisine el attı. Subaşı'nın saçında kestiği yerleri düzeltme sırası ise bu sefer Guido'ya geldi.

ÖMÜR GEDİK- FERHAT GÖÇER

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Şarkıcı Ferhat Göçer'in uzayan saçlarını 12 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Ömür Gedik kesti. Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan çift berber sorununa çözüm buldu. Ferhat Göçer paylaştığı fotoğrafın altına "bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete" açıklamasını ekledi.

İZZET YILDIZHAN

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Şarkıcı İzzet Yıldızhan "Bu Koronavirüs bizi mahvetti, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz" diyerek oğlunun saçlarını tıraş etti.

NESLİŞAH DÜZYATAN- ENGİN ALTAN DÜZYATAN

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Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajını 2014 yılında dünya eşine girdiği Neslişah Alkoçlar şekillendirdi. "İyi günde, kötü günde karantinada" notunu düşerek paylaştığı video hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

SAFİYE SOYMAN-FAİK ÖZTÜRK

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Sempatik çift Faik Öztürk ve Safiye Soyman evi kuaför salonuna çeviren ünlüler arasında yerini aldı. Öyle ki Faik Öztürk boynuna attığı pembe havlusu ile Safiye Soyman'ın dip boyasını yaptı.

SELEN GÖRGÜZEL-HAMDİ ALKAN

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Şarkıcılık kariyerinde basamakları hızlı bir şekilde tırmanan Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan'ın saçlarını tıraş ettiği fotoğrafı "Selen Güzellik Salonu" notu ile paylaştı.

EMRE AYDIN

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Uzun saçlı imajını sürdüren ünlü isimlerden şarkıcı Emre Aydın, saçlarının kırıklarını aldırması için eşi Eda Köksal'a güvendi.

SADETTİN SARAN

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İş insanı Sadettin Saran, "Aile berberiniz Sadettin Saran" notu ile paylaştığı videoda anne ve babasının saçlarını kesti. Videoda Saran ve babasının güven üzerine yaptıkları konuşmaları izleyenleri gülümsetti.

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