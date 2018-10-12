Ünlü isimler Berkay'ın yanına koştu

Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek taciz ettiği iddiası tartışıp burnu kırılan ve önceki akşam ameliyat olan popçu Berkay’ı sanatçı dostları hastanede yalnız bırakmadı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Habertürk'ün haberine göre, burnunda 17 kırık olduğu tespit edilen Berkay'ın, Bahçelievler'deki bir hastanede ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ziyarete gelen arkadaşları moral verdi.

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay’ı ziyarete Deha Bilimlier ve eşi ile birlikte geldi. Ameliyat sonrası odasında dinlenen Berkay’ı ziyaret eden şarkıcı, "Çok geçmiş olsun. Şimdi çıktı ameliyattan onu bekledim bir göreyim dedim" dedi.

Muhabirlerin, “Arda Turan’ı görseniz ne dersiniz?” sorusuna Akalın, “Bir şey denmez buna ne diyeceksin ki!” dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Şarkıcı Fettah Can eşi Cansu Kurtçu ile popçuyu ziyarete geldi.

Yaşanan tatsız olay sonrası Fettah Can, “Olmaması gereken iki isim, çok şaşırdık. Çok üzgünüz, bizde detayları öğreneceğiz” dedi.