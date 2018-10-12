MAGAZİN

Ünlü isimler Berkay'ın yanına koştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Arda Turan'ın darp ettiği Berkay'ı arkadaşları yalnız bırakmıyor! Burnu kırılan ve ameliyat olan Berkay'ı Demet Akalın, Murat Dalkılıç başta olmak üzere bir çok ünlü isim ziyaret etti

Ünlü isimler Berkay'ın yanına koştu

Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek taciz ettiği iddiası tartışıp burnu kırılan ve önceki akşam ameliyat olan popçu Berkay’ı sanatçı dostları hastanede yalnız bırakmadı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Habertürk'ün haberine göre, burnunda 17 kırık olduğu tespit edilen Berkay'ın, Bahçelievler'deki bir hastanede ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ziyarete gelen arkadaşları moral verdi.

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Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay’ı ziyarete Deha Bilimlier ve eşi ile birlikte geldi. Ameliyat sonrası odasında dinlenen Berkay’ı ziyaret eden şarkıcı, "Çok geçmiş olsun. Şimdi çıktı ameliyattan onu bekledim bir göreyim dedim" dedi.

Muhabirlerin, “Arda Turan’ı görseniz ne dersiniz?” sorusuna Akalın, “Bir şey denmez buna ne diyeceksin ki!” dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Şarkıcı Fettah Can eşi Cansu Kurtçu ile popçuyu ziyarete geldi.

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Yaşanan tatsız olay sonrası Fettah Can, “Olmaması gereken iki isim, çok şaşırdık. Çok üzgünüz, bizde detayları öğreneceğiz” dedi.

"İKİSİ DE YAKIN ARKADAŞLARIMIZ"

Popçu Murat Dalkılıç ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İkisi de yakın arkadaşlarımız. Böyle bir şeyin olmasını istemezdik. Berkay’ı iyi gördük” dedi.

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Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun ise, “Bana milyon tane kötülük say deseniz asla böyle bir şeyin olacağını söyleyemezdim” dedi.

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Ömür Gedik, iş adamı Samsun Demir ile ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İki hem cinsim için çok üzgünüm. Arda’nın hamile ve çocuk bekleyen eşi Aslıhan içinde çok üzüldüm. Keşke yaşanmasaydı” dedi.


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Ustu siyah tabani beyaz ayakkabi moda galiba ;)
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