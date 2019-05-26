Ünlü isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğinde buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Hülya Avşar, Yusuf Güney, Hasan Kaçan, Berdan Mardini, Alişan ve eşi oyuncu Buse Varol, Müge Anlı gibi ünlü isimler katıldı.

İftarın ardından ünlü isimler paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin geceden yaptığı paylaşımlar:

Alişan ve eşi Buse Varol yaptıkları paylaşım...



Burhan Çaçan''ın yaptığı paylaşım...



Petek Dinçöz de iftar yemeğindeydi.



Bir süredir ayrılacakları konuşulan Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı da yemeğe katıldı.

Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses de iftar yemeğindu buluştu.





