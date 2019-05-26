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Ünlü isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğinde buluştu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda ünlü isimlerle buluştu. İftar yemeğine katılan ünlü isimler daha sonra sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptı.

Ünlü isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğinde buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Hülya Avşar, Yusuf Güney, Hasan Kaçan, Berdan Mardini, Alişan ve eşi oyuncu Buse Varol, Müge Anlı gibi ünlü isimler katıldı.

İftarın ardından ünlü isimler paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin geceden yaptığı paylaşımlar:

Alişan ve eşi Buse Varol yaptıkları paylaşım...
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Burhan Çaçan''ın yaptığı paylaşım...
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Petek Dinçöz de iftar yemeğindeydi.
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Bir süredir ayrılacakları konuşulan Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı da yemeğe katıldı.

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Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses de iftar yemeğindu buluştu.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Devletin kesesinden hemen hemen her gün birilerine yemek verin, gezin tozun, saraylarda yaşayın bakalım. Bu devran böyle gider mi diye hiç düşünmeyin. Ekonomi batma noktasında, işsizlik tavan yapmış, döviz en üst seviyelerde, mazot benzin uçmuş gitmiş üretim dersen zaten bitme noktasında ama kimin umrunda değil mi ? Kendi keyfiniz var iken bunları düşünen kim ? Millet aç mı tok mu dert edinmek yok zaten sizlerde, Din sömürüsü ile buraya kadar geldiniz ama Allah katında nasıl hesap vereceksiniz acaba ? Benim zerre hakkım varsa haram olsun...
Bu zamanda Müslümanlık sadece ŞEKİL den ibaret. haram helal diyen çok azaldı. kul hakkı yiyenler çoğaldı.
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