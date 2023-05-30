Ünlü isimlerden şampiyonluk paylaşımı! Eda Ece, Melis Sezen, Burcu Esmeroy, Şahan Gökbakar... "Anlayamazsınız"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sarı - kırmızılı ünlü isimlerden şampiyonluk paylaşımları gecikmedi. Öte yandan fanatik Fenerbahçe taraftarı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu da esprili bir dille Galatasaray'ı tebrik etti.
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ve annesi Aslı Yazıcı ile Galatasaray formalarını giyerek poz verdi. Yazıcı, mululuk pozunu Instagram hesabında yayınladı.
Gazi Mustafa Kemal Atarürk'ün görselini paylaşan Eda Ece'nin paylaşımında Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu kutlamanın vurgusu yer aldı.
Galatasaray'a olan sevdasıyla bilinen oyuncu Pelin Öztekin şampiyonluk maçını yerinde izledi.
Şampiyon Galatasaray diyen pelin Öztekin, 4 yıldız işareti yaparak poz verdi.
Fanatik Fenerbahçeli Afra Saracoğlu esprili bir paylaşım yaptı. Rol arkadaşının dağınık pozunu paylaşan Saraçoğlu, Galatasaray'ı tebrik etti.
MasterChef programı sunucu Şef Mehmet Yalçınkaya Galatasaray formalı anını paylaştı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar şampiyonluk sevincini dans ederek yaşadı.
Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile "Anlayamazsınız..." sözüyle pozlarını paylaştı.
Maç heyecanı yaşayan Devrim Özkan arkadaşlarıyla beraber şampiyonluk pozu verdi.