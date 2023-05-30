Ünlü isimlerden şampiyonluk paylaşımı! Eda Ece, Melis Sezen, Burcu Esmeroy, Şahan Gökbakar... "Anlayamazsınız"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sarı - kırmızılı ünlü isimlerden şampiyonluk paylaşımları gecikmedi. Öte yandan fanatik Fenerbahçe taraftarı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu da esprili bir dille Galatasaray'ı tebrik etti.

İPEK FİLİZ YAZICI VE AİLESİNDEN POZ

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ve annesi Aslı Yazıcı ile Galatasaray formalarını giyerek poz verdi. Yazıcı, mululuk pozunu Instagram hesabında yayınladı.

EDA ECE'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Gazi Mustafa Kemal Atarürk'ün görselini paylaşan Eda Ece'nin paylaşımında Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu kutlamanın vurgusu yer aldı.

FANATİK PELİN ÖZTEKİN'DEN PAYLAŞIMLAR!

Galatasaray'a olan sevdasıyla bilinen oyuncu Pelin Öztekin şampiyonluk maçını yerinde izledi.

Şampiyon Galatasaray diyen pelin Öztekin, 4 yıldız işareti yaparak poz verdi.

FENERBAHÇELİ AFRA SARAÇOĞLU DA PAYLAŞTI

Fanatik Fenerbahçeli Afra Saracoğlu esprili bir paylaşım yaptı. Rol arkadaşının dağınık pozunu paylaşan Saraçoğlu, Galatasaray'ı tebrik etti.

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA'DAN PAYLAŞIM

MasterChef programı sunucu Şef Mehmet Yalçınkaya Galatasaray formalı anını paylaştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SEVİNÇ DANSI

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar şampiyonluk sevincini dans ederek yaşadı.

AİLECEK GALATASARAY'LIYIZ POZU

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile "Anlayamazsınız..." sözüyle pozlarını paylaştı.

DEVRİM ÖZKAN'DAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Maç heyecanı yaşayan Devrim Özkan arkadaşlarıyla beraber şampiyonluk pozu verdi.

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