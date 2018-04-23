Ünlü isimlerin 23 Nisan coşkusu!

İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...

Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

1 / 15 Aslı Enver Popçu Murat Boz ile 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Aslı Enver ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Aslı Enver de sosyal medya sessizliğini daha önce Murat Boz'un yaptığı gibi annesinin doğum gününü kutlayarak bozdu: "Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki dogdun." Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili birçok ünlü isim paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları.

2 / 15 Cem Yılmaz Bugün doğum günü olan Cem Yılmaz Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

3 / 15 "Sevgili güzel insanlar bugün 23 Nisan! Bu güzel günde doğmuşum Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Memleketime, herkese, her şeyin en güzelini diliyorum."

4 / 15 Cem Davran geçen sene bu fotoğrafını paylaşıp altına da "Hanımefendi oğlunuz çok hareketli, yaramaz, yerinde durmuyor ama derslerinde başarılı. #23nisan #tbt Takdirname, iftihar gibilerinden." yazmıştı.

5 / 15 Bu sene de başka bir 23 Nisan fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü: "Bize aydınlığı, özgürlüğü armağan eden Atatürk'e sonsuz saygıyla, sevgiyle, minnetle. Nurlar içinde uyusun. (Mithatpaşa Stadyumu. Dr.Tevfik Sağlam İlkokulu. 23 Nisan 1972-73 olmalı, ah bu tarihsiz fotoğraflar.)"

6 / 15 Ahmet Hakan Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısına çocukluk fotoğrafını ekyip şu notu düştü: YER: Ağrı Doğubayazıt... Kazım Karabekir İlkokulu 2-B sınıfından Ahmet Hakan, 23 Nisan konulu bir şiir okuyarak ortamı inletmekte... 23 Nisan’da neşe dolan bütün çocuklara ve çocuk kalanlara selam olsun!

7 / 15 Deniz Akkaya "Dünyada hangi lider çocuklar için bayram günü ilan etmiştir?Atamızın ışıklı yolunda yürüyen tüm çocukların ve ülkemin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

8 / 15 Eda Taşpınar "Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"

9 / 15 Merve Özbey "ATATÜRK... 23 NİSAN ... Çocuklar her şeyden önce sevmeyi ve saymayi öğrenin. Kendinizi çok sevin bu hayatta hiç korkunuz olmasın... 23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI kutlu olsun. Her çocugun çocuk gibi yaşayabilmesi dileğimle..."

10 / 15 Hülya Koçyiğit "Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan ile bu sevinci yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve sevgiyle anıyorum. Dünyanın temeli, geleceğimiz olan tüm çocukların, kardeşçe, sevgi ve saygı bağları ile güçlü bir şekilde, barış içinde yaşayacakları bir dünya diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını en içten sevgimle kutluyorum. ve tüm yetişkinlerin içlerindeki çocuğu hiç büyütmemeleri dileğiyle."

11 / 15 Sibel Can “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun.

12 / 15 Demet Şener "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

13 / 15 Oyuncu Serenay Sarıkaya, 23 Nisan'ı kendi çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

14 / 15 Ahmet Hakan Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısına çocukluk fotoğrafını ekyip şu notu düştü: YER: Ağrı Doğubayazıt... Kazım Karabekir İlkokulu 2-B sınıfından Ahmet Hakan, 23 Nisan konulu bir şiir okuyarak ortamı inletmekte... 23 Nisan’da neşe dolan bütün çocuklara ve çocuk kalanlara selam olsun!