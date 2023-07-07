Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Felaketler tüyler ürpertti

Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Felaketler tüyler ürpertti

07.07.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü kahin Baba Vanga'nın her yıl olduğu gibi 2024 yılı için de kehanetleri ortaya çıktı. ABD'deki 11 Eylül terör saldırıları ve DAEŞ'in ortaya çıkışı gibi konuları öngören Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılı için pek çok kehanette bulundu. Kehanetlerinde anlattıklarına göre gelecek yıl yaşanacak olaylar duyanları epey korkuttu.

Erken yaşlarda yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden ve "Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen Baba Vanga kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. 2023 yılında sık sık söz edilen Güneş patlamalarını da tahmin eden Baba Vanga'nın kehaneti dikkatleri çekti. İşte ünlü kahinin ortaya çıkan 2024 kehanetleri...

Baba Vanga 2024 yılında dünyada çok büyük bir dönüşüm yaşanacağını belirtti.

2023 İÇİN LABORATUVAR BEBEKLER DEMİŞTİ

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında doğal insan doğumarına yasaklama getirilecek ve hükümet liderleri doğumların laboratuvar gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği çağrısında bulunacak. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.

ezgif.com-webp-to-jpg (9)

2024 KEHANETLERİ KORKUTTU

Rumen medyasında yer alan haberlerde, Baba Vanga’nın 2024 kehanetlerinde bazı detaylar öne çıktı. “Balkanların Nostradamusu” olarak bilinen ve geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama’nın da ABD başkanlığını tahmin eden Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamalar 2024 yılı için uyarlandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

KUANTUM 'A DİKKAT ÇEKTİ

Kahin, gelecek yıl kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacağını öngördü. Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bu bilgisayarlar, benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar ve veri analizleri gerçekleştirebilecek.

ezgif.com-webp-to-jpg (13)

AIDS'İN KÖKÜ KAZINACAK

Baba Vanga, kansere karşı bir ilaç geliştirileceğini ve bu sayede bu hastalığın ortadan kalkacağını söyledi.
Öte yandan Baba Vanga AIDS hastalığının da kökünün kazınacağını iddia etti.

ezgif.com-webp-to-jpg (10)

Baba Vanga’nın 2024 yılı için öne attığı kehanetlerden biri de “yağ çağının” sona erecek olması… 1911’de dünyaya gelen ve 1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren Baba Vanga’nın “yağ çağı” olarak ifade ettiği sözün petrol olduğu yorumu yapıldı. Bazı uzmanlar, 2024 yılında yenilenebilir enerjilere ağırlık verilebileceğini iddia etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çektiSoyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti
Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılarKıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar
Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...
Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.