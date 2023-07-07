Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Felaketler tüyler ürpertti

Erken yaşlarda yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden ve "Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen Baba Vanga kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. 2023 yılında sık sık söz edilen Güneş patlamalarını da tahmin eden Baba Vanga'nın kehaneti dikkatleri çekti. İşte ünlü kahinin ortaya çıkan 2024 kehanetleri...

Baba Vanga 2024 yılında dünyada çok büyük bir dönüşüm yaşanacağını belirtti.

2023 İÇİN LABORATUVAR BEBEKLER DEMİŞTİ

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında doğal insan doğumarına yasaklama getirilecek ve hükümet liderleri doğumların laboratuvar gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği çağrısında bulunacak. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.

2024 KEHANETLERİ KORKUTTU

Rumen medyasında yer alan haberlerde, Baba Vanga’nın 2024 kehanetlerinde bazı detaylar öne çıktı. “Balkanların Nostradamusu” olarak bilinen ve geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama’nın da ABD başkanlığını tahmin eden Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamalar 2024 yılı için uyarlandı.

KUANTUM 'A DİKKAT ÇEKTİ

Kahin, gelecek yıl kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacağını öngördü. Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bu bilgisayarlar, benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar ve veri analizleri gerçekleştirebilecek.

AIDS'İN KÖKÜ KAZINACAK

Baba Vanga, kansere karşı bir ilaç geliştirileceğini ve bu sayede bu hastalığın ortadan kalkacağını söyledi.

Öte yandan Baba Vanga AIDS hastalığının da kökünün kazınacağını iddia etti.

Baba Vanga’nın 2024 yılı için öne attığı kehanetlerden biri de “yağ çağının” sona erecek olması… 1911’de dünyaya gelen ve 1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren Baba Vanga’nın “yağ çağı” olarak ifade ettiği sözün petrol olduğu yorumu yapıldı. Bazı uzmanlar, 2024 yılında yenilenebilir enerjilere ağırlık verilebileceğini iddia etti.

