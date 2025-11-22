Mynet Trend

Ünlü kahin Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı!

Kör kahin olarak da bilinen ünlü medyum Baba Vanga'nın kehanetleri dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Efsanevi Baba Vanga'nın gelecekle ilgili yaptığı tahminler milyonların ilgisini çekerken, Vanga'nın 2026 kehanetleri gündem oldu.

Erken yaşlarda yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden ve "Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen Baba Vanga kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Çernobil faciası, 11 Eylül saldırıları, 2004 Hint Okyanusu tsunamisi ve Sovyetler Birliği’nin çöküşü gibi büyük olayları önceden bildiği iddia edilen kör Bulgar kahinin 2026 yılına dair kehanetleri ortaya çıktı.

DÜNYA DIŞI VARLIKLARLA TEMAS EDİLECEK

Baba Vanga’ya göre 2026 yılı, insanlık için sarsıcı ve aynı zamanda dönüştürücü gelişmelere sahne olabilir. En çok konuşulan iddialardan biri, dünya dışı yaşamla temas. Kasım 2026’da dev bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve insanlık tarihinde ilk kez başka bir medeniyetle bağlantı kurulacak.

SİYASİ VE DOĞAL AFET KRİZLERİ...

Vanga, 2026’da büyük depremler, volkanik patlamalar ve aşırı hava olaylarının dünyayı sarsacağını öngörmüş. 2026, küresel gerilimlerin zirveye çıktığı bir yıl olabilir. Doğu ile Batı arasındaki siyasi ve askeri tansiyonun tehlikeli şekilde yükselmesi ve geniş çaplı çatışmalara yol açması ihtimali üzerinde duruluyor.

YAPAY ZEKA, ENERJİ MADENCİLİĞİ VE SENTETİK ORGANLAR

Baba Vanga’ya göre 2026 yılı, yapay zeka açısından bir dönüm noktası olacak. Yapay zekanın birçok sektörde belirleyici bir güç haline gelmesi, yeni bir inovasyon dalgasını tetiklemesi, ancak beraberinde ciddi etik tartışmalar getirmesi bekleniyor. Vanga’nın uzay araştırmalarıyla ilgili dikkat çekici bir diğer kehaneti, 2028’den itibaren Venüs’ten enerji madenciliği yapılacağı yönünde. Bu nedenle 2026’nın bu tür projelerin hazırlık dönemine işaret ettiği iddia ediliyor. Baba Vanga’nın iddialarına göre 2046’da sentetik organların seri üretimi başlayacak ve 2026 bu alandaki temel adımların atıldığı bir yıl olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet
