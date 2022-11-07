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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, başarılı oyuncu Seda Akman ile aşk yaşamaya başladı!

07.11.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Cem Yılmaz'ın aşk hayatıyla ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü komedyenin, Bir İstanbul Masalı, Emret Komutanım, Arka Sokaklar, Masumlar Apartmanı, Annem gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan 44 yaşındaki oyuncu Seda Akman ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, başarılı oyuncu Seda Akman ile aşk yaşamaya başladı!

2012 - 2013 yılları arasında evli olduğu eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan, son dönemde Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

CEM YILMAZ KALBİNİ SEDA AKMAN'A KAPTIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cem Yılmaz'ın kendisinden 5 yaş küçük olan güzel oyuncu Seda Akman’la sevgili olduğu ve ikilinin gözlerden uzak görüştüğü ortaya çıktı. Yılmaz’ın Akman’a da son filmi “Ayzek’le Bir Gece”de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

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AŞKLARINI GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORLAR

Bir dönem hızlı aşk trafiğiyle gündemden düşmeyen Yılmaz bir süredir sadece yeni filmi “Ayzek’le Bir Gece” ve arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerle haberlere konu oluyordu. Geçen günlerde aşk hayatıyla ilgili soruya esprili bir yanıt veren Yılmaz’ın bir süredir Seda Akman’la sevgili olduğu ve gözlerden uzak görüştüğü öğrenildi.

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Cem Yılmaz Seda Akman Defne Samyeli sevgilisi yaşında

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