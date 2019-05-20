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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 20.05.2019 08:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımı geldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçeliliği ile bilinen komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımında bulundu.

CEM YILMAZ'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Fenerbahçeliliği ile bilinen ve kısa zaman önce 'Fener Ol' projesi için televizyon karşısına geçen Cem Yılmaz, Galatasaraylıları kutladı.

''FENERBAHÇELİ OLMAK BUNU GEREKTİRİR''

''Tebrikler Galatasaray. Şampiyonluk kutlayan tüm Galatasaraylılara nice başarılar dilerim. (Çünkü Fenerli olmak bunu gerektirir)

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galatasaray Başakşehir spor toto süper lig Cem Yılmaz Fenerbahçe

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