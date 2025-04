Ünlü komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra hastanelik oldu! Yüzünün son halini paylaştı

"Torching 2024: A Roast of the Year" ve "Historical Roasts" gibi yapımlarla adından söz ettiren Amerikalı stand-up sanatçısı Jeff Ross, Kaliforniya'daki tek kişilik şovu Take a Banana for the Ride'ın açılış gecesinden sonra bir restorana giderek dondurma yedi.

DONDURMA YEDİ YÜZÜ ŞİŞTİ

"Burrata dondurma" yiyen ünlü komedyen, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı. Alerji nedeniyle dudakları ve yüzü şişti.

Yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Jeff Ross, Hastane yatağında çekilmiş fotoğraflarını "Beni eleştirin. San Francisco yakınlarındaki bu geceki gösteri iptal edilemez!" notuyla paylaştı.

Komedyen; "Güreşçi filmindeki Mickey Rourke gibi görünmeme rağmen, kısa bir uyku uyuyacağım ve bu gece saat 19:30'da Mill Valley'de tekrar sahnede olacağım," diyerek hayranlarına sahneye çıkacağı müjdesini verdi.