Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ünlü komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra hastanelik oldu! Yüzünün son halini paylaştı

ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, yediği dondurma nedeniyle hastanelik oldu. Ross, hastane odasından yüzünün son halini paylaştı.

Ünlü komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra hastanelik oldu! Yüzünün son halini paylaştı
Jale Uslu

"Torching 2024: A Roast of the Year" ve "Historical Roasts" gibi yapımlarla adından söz ettiren Amerikalı stand-up sanatçısı Jeff Ross, Kaliforniya'daki tek kişilik şovu Take a Banana for the Ride'ın açılış gecesinden sonra bir restorana giderek dondurma yedi.

rPNj47yJ_400x400

DONDURMA YEDİ YÜZÜ ŞİŞTİ

"Burrata dondurma" yiyen ünlü komedyen, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı. Alerji nedeniyle dudakları ve yüzü şişti.

640x360

Yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Jeff Ross, Hastane yatağında çekilmiş fotoğraflarını "Beni eleştirin. San Francisco yakınlarındaki bu geceki gösteri iptal edilemez!" notuyla paylaştı.

3781065_6b05a7e22bb4c23cdf304a19

Komedyen; "Güreşçi filmindeki Mickey Rourke gibi görünmeme rağmen, kısa bir uyku uyuyacağım ve bu gece saat 19:30'da Mill Valley'de tekrar sahnede olacağım," diyerek hayranlarına sahneye çıkacağı müjdesini verdi.

3781065_608f6ce4423901e61a7b7013

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehrin ortasında geziyor! YakalanamadıŞehrin ortasında geziyor! Yakalanamadı
Eskort takıntılı adam ailesini katletti! Kadın için harcadığı para...Eskort takıntılı adam ailesini katletti! Kadın için harcadığı para...

Anahtar Kelimeler:
alerji dondurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'u bekleyen tehlike: 500'ü birden patlayabilir

İstanbul'u bekleyen tehlike: 500'ü birden patlayabilir

İlkin Aydın sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

İlkin Aydın sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

Eskort takıntılı adam ailesini katletti! Kadın için harcadığı para...

Eskort takıntılı adam ailesini katletti! Kadın için harcadığı para...

Müşterilere indirim yapmak yeni uygulama başlattı! Tepki çeken konsept...

Müşterilere indirim yapmak yeni uygulama başlattı! Tepki çeken konsept...

Otel odasında korkunç mesaj! O çizimleri gören genç kadın şok geçirdi

Otel odasında korkunç mesaj! O çizimleri gören genç kadın şok geçirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.