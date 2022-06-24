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  4. Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

24.06.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisindeki Sultan rolüyle akıllara kazınan Çağla Şikel, uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor. Ekran önü birçok projede yer alan Çağla Şikel, ayna pozuyla olay oldu.

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Oyuncu, manken ve sunucu olan Çağla Şikel, ekranların en tanıdık simalarından biri... Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şikel, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

AYNA POZU OLAY OLDU

Ünlü isim Çağla Şikel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Ünlü isim ayna karşısında poz verdi.

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ adında iki çocuk annesi Çağla Şikel, karın kaslarıyla dikkat çekti.

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Şikel, yıllar içerisinde birçok dizide yer alıp birçok sabah programının sunuculuğunu üstlendi.

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Ünlü isim yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok defilede yer aldı.

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

1997'de Miss Turkey yarışmasında birinci olarak tamamladı.

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

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