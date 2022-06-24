Ünlü manken Çağla Şikel ayna pozuyla olay oldu! Karın kasları dikkat çekti

Oyuncu, manken ve sunucu olan Çağla Şikel, ekranların en tanıdık simalarından biri... Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şikel, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

AYNA POZU OLAY OLDU

Ünlü isim Çağla Şikel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü isim ayna karşısında poz verdi.

Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ adında iki çocuk annesi Çağla Şikel, karın kaslarıyla dikkat çekti.

Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Şikel, yıllar içerisinde birçok dizide yer alıp birçok sabah programının sunuculuğunu üstlendi.

Ünlü isim yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok defilede yer aldı.

1997'de Miss Turkey yarışmasında birinci olarak tamamladı.





