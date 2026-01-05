Ünlü Marvel yıldızından korkunç kaza: Kayanın üstüne düştü! "Ağzım kan içinde kaldı"

Marvel filmlerinde Wasp karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Evangeline Lilly, geçirdiği talihsiz kazayla gündeme geldi. 46 yaşındaki oyuncu, bir kayanın üzerine düşerek beyin hasarı yaşadığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lilly, ağzının kanlar içinde kaldığını ve bir dişinin kırıldığını söyledi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle doktorlarla görüşeceğini belirten ünlü isim, bu sürecin zor olacağını dile getirdi.

HAYATI DAHA YAVAŞ YAŞIYOR

Bir süredir oyunculuğa ara veren Evangeline Lilly, hayatını daha yavaş yaşadığını ve bu durumun kendisine iyi geldiğini ifade etti. Marvel’dan rol arkadaşı Michelle Pfeiffer ise Lilly’ye destek mesajı göndererek moral verdi.