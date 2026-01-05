Mynet Trend

Ünlü Marvel yıldızından korkunç kaza: Kayanın üstüne düştü! "Ağzım kan içinde kaldı"

Marvel filmlerinin yıldızı Evangeline Lilly, geçirdiği talihsiz kaza sonrası beyin hasarı yaşadığını açıkladı. Ünlü oyuncunun bayılıp bir kayanın üzerine düşmesi sonucu yaşadığı sağlık sorunu hayranlarını endişelendirdi. Ağzının kanlar içinde kaldığını söyleyen yıldız isim, tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Çiğdem Sevinç

Marvel filmlerinde Wasp karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Evangeline Lilly, geçirdiği talihsiz kazayla gündeme geldi. 46 yaşındaki oyuncu, bir kayanın üzerine düşerek beyin hasarı yaşadığını açıkladı.

Ünlü Marvel yıldızından korkunç kaza: Kayanın üstüne düştü! "Ağzım kan içinde kaldı" 1

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lilly, ağzının kanlar içinde kaldığını ve bir dişinin kırıldığını söyledi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle doktorlarla görüşeceğini belirten ünlü isim, bu sürecin zor olacağını dile getirdi.

Ünlü Marvel yıldızından korkunç kaza: Kayanın üstüne düştü! "Ağzım kan içinde kaldı" 2

HAYATI DAHA YAVAŞ YAŞIYOR

Bir süredir oyunculuğa ara veren Evangeline Lilly, hayatını daha yavaş yaşadığını ve bu durumun kendisine iyi geldiğini ifade etti. Marvel’dan rol arkadaşı Michelle Pfeiffer ise Lilly’ye destek mesajı göndererek moral verdi.

