Ünlü metalci Eric Wagner koronavirüse yenik düştü

Ünlü metalci Eric Wagner'ın ölüm haberini en büyük oğlu Facebook'tan duyurdu. .

Oğlu Luke Wagner saece "Eric Wagner hayatını kaybetti" demekle yetindi.

Wanger'ın son grubu The Skull bir gün öncesinde bir paylaşım yaparak Eric Wagner'ın kovid-19 nedeniyle durumunun kötüye gittiğini duyurmuş ve "Psycho Vegas" için sahne alamayacaklarını bildirmişti. Paylaşımda Wagner'ın hastalığının zatürreeye döndüğü vurgulanmıştı. Diğer grup üyelerinin testleri ise negatif çıktı.

Ölüm haberinin ardından The Skull bir paylaşım daha yaparak "Şoktayız ve perişanız. Grup arkadaşımızı, ağabeyimizi kaybettik" diye yazdı.

ERİC WAGNER KİMDİR?

Eric Wanger 24 Nisan 1959 tarihinde doğdu. Ölümüne kadar şarkıcı ve söz yazarı olarak müzikte aktif oldu.

Eric Wanger, 1979'da kurduğu doom metal grubu Trouble ile Amerika'da büyük başarı eldi. 1990'ların ortasında bir süre gruptan ayrıldı ve Danny Cavanagh'la birlikte Lid'i kurdu. In The Mushroom albümünü yaptı.

Daha sonra Dave Grohl'un heavy metal projesi Probot'ta "My Tortured Soul" şarkısıyla dikkat çekti.

2000 yılında yeniden Trouble grubuna döndü "Simple Mind Condition" albümüne imza attı. 2008'de Trouble'dan yeniden ayrıldı Blackfinger grubu adı altında albüm kayıtları yaptı. Ayrı Ron Holzner'le birlikte The Skull grubunu kurdu. Kaynak: Haber Global

YAPTIĞI ALBÜMLER

1984: Psalm 9

1985: The Skull

1987: Run to the Light

1990: Trouble

1992: Manic Frustration

1995: Plastic Green Head

2007: Simple Mind Condition

Lid'le yaptığı albüm

1997: In the Mushroom

Blackfinger'la yaptığı albümler

2014: Blackfinger

2017: When Colors Fade Away

The Skull'la yaptığı albümler

2014: For Those Which Are Asleep

2018: The Endless Road Turns Dark