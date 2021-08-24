Ünlü metalci Eric Wagner koronavirüse yenik düştü

Ünlü metalci Eric Wagner'ın ölüm haberini en büyük oğlu Facebook'tan duyurdu. .
Oğlu Luke Wagner saece "Eric Wagner hayatını kaybetti" demekle yetindi.
Wanger'ın son grubu The Skull bir gün öncesinde bir paylaşım yaparak Eric Wagner'ın kovid-19 nedeniyle durumunun kötüye gittiğini duyurmuş ve "Psycho Vegas" için sahne alamayacaklarını bildirmişti. Paylaşımda Wagner'ın hastalığının zatürreeye döndüğü vurgulanmıştı. Diğer grup üyelerinin testleri ise negatif çıktı.
Ölüm haberinin ardından The Skull bir paylaşım daha yaparak "Şoktayız ve perişanız. Grup arkadaşımızı, ağabeyimizi kaybettik" diye yazdı.
Eric Wanger 24 Nisan 1959 tarihinde doğdu. Ölümüne kadar şarkıcı ve söz yazarı olarak müzikte aktif oldu.
Eric Wanger, 1979'da kurduğu doom metal grubu Trouble ile Amerika'da büyük başarı eldi. 1990'ların ortasında bir süre gruptan ayrıldı ve Danny Cavanagh'la birlikte Lid'i kurdu. In The Mushroom albümünü yaptı.
Daha sonra Dave Grohl'un heavy metal projesi Probot'ta "My Tortured Soul" şarkısıyla dikkat çekti.
2000 yılında yeniden Trouble grubuna döndü "Simple Mind Condition" albümüne imza attı. 2008'de Trouble'dan yeniden ayrıldı Blackfinger grubu adı altında albüm kayıtları yaptı. Ayrı Ron Holzner'le birlikte The Skull grubunu kurdu. Kaynak: Haber Global
1984: Psalm 9
1985: The Skull
1987: Run to the Light
1990: Trouble
1992: Manic Frustration
1995: Plastic Green Head
2007: Simple Mind Condition
Lid'le yaptığı albüm
1997: In the Mushroom
Blackfinger'la yaptığı albümler
2014: Blackfinger
2017: When Colors Fade Away
The Skull'la yaptığı albümler
2014: For Those Which Are Asleep
2018: The Endless Road Turns Dark
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