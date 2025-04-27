Ünlü meyve suyu markası için "içmeyin" uyarısı! Raflardan acilen toplatılıyor! "Ya imha edin ya da iade"

Kaliforniya'nın Watsonville kentinde üretim yapan S. Martinelli & Company, elma sularında "patulin" adlı toksine rastlanma ihtimali nedeniyle 7234 kasalık ürün geri çağırıldı.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ürünlerde küflerin ürettiği tehlikeli bir mikotoksin olan patulin kontaminasyonu şüphesi olduğunu açıkladı. Yapılan geri çağırma, Alabama, California, New York, Texas ve Florida gibi toplam 28 eyalette satılan 7.234 kutu ürünü kapsıyor. Toplamda 173.616 şişe elma suyu geri çağrıldı. FDA, bu geri çağırmayı "Sınıf 2" kategorisine dahil etti. Ve ürünün kullanıması durumunda sağlık riskleri doğurabileceğini belirtti.

"YA İMHA EDİN YA DA İADE"

Şirketin geri çağırdığı ürünler, beyaz metal vidalı kapaklı şeffaf veya yarı saydam cam şişelerde (10 oz) satışa sunulmuştu. Her pakette 4 şişe, her kasada ise 6 paket bulunuyor. Geri çağrılan ürünlerin UPC kodu 0 41244 04102 2 olarak belirtilirken, son tüketim tarihi ise 5 Aralık 2026 olarak açıklandı. Yetkililer, vatandaşların elma sularını tüketmeden imha etmeleri ya da iade etmeleri konusunda uyarıyor.