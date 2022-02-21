Ünlü model Demi Burnett'ten itiraf! "Test sonucuna göre otistiğim"

"The Bachelor" adlı reality şovla adını duyuran Demi Burnett (26), yaptırdığı psikolojik test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

"TEST SONUCUNA GÖRE OTİSTİĞİM"

Durumu, Instagram hesabından duyuran Burnett, "Psikolojik bir test yaptırdım ve çıkan sonuca göre otistiğim. 'Otizm' denildiğinde bu insanlar için bir damgalanma söz konusu hep. Ben, açık fikirli olmayı ve kabullenmeyi öneririm." dedi.



"KALİTELİ BİR YAŞAM İSTİYORUM"

"Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam." diyen Demi Burnett, "Bu noktaya nasıl geldiğimi ve bu süreçte yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Tüm acımı ve verdiğim mücadele ilgili hikayemi daha fazla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

