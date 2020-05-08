Ünlü model Yaslen Clemente'ten karantinada bikinili poz!

Dünyaca ünlü fitness modeli Yaslen Clemente, Instagram paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırmayı sürdürüyor. Cesur paylaşımlarıyla magazin basınının gündeminde kendine sık sık yer bulan isim, bu kez bikinili videosuyla olay oldu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle bir süredir evde olan kıvrımlı model, güneşi görünce bronzlaşmak için bahçesine çıktı. Havuz başında bikinisiyle güneşin tadını çıkaran 22 yaşındaki Yaslen Clemente, o anları da kaydedip sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Yaslen Clemente'nin Instagram'daki birbirinden çekici pozları...



