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Ünlü müzisyen Ercan Turgut hayatını kaybetti

23.11.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, bugün hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen Ercan Turgut hayatını kaybetti

Ercan Turgut'un vefat haberini, Semiha Yankı sosyal medya hesabından duyurdu. Yankı, "Olmadı be Ercan...Çok erken çok..Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut , Müzik hayatına 13 yaşında başladı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

Ercan Turgut Albümleri

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna


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