Ünlü oryantal Nuran Sultan yeni projeyle dönüyor

Yıllar önce İngiliz müzisyen Sting'e yaptığı dansla adından söz ettiren Nuran Sultan, hayalini gerçekleştirdi.

Ünlü oryantal, 31 Aralık'ta dans albümünü çıkarıyor.Yıllardır bu proje üzerine çalışan Nuran Sultan, sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Oryantal, yeni albümü için objektif karşısına geçti.

Birbirinden renkli karelere imza atan Sultan, "Uzun yıllardır albüm için çalışıyorum. Çok heyecanlıyım. Mesleğe başladığımdan beri bu hayali kuruyordum" dedi. Oryantal, 50 yaşına kadar dans etmek istediğini de belirtti.





