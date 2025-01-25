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Ünlü otomobil fenomeninin sarsıcı ölümü! Sırtına dövme yaptırmak için anestezi yaptırılınca kalbi durdu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.01.2025 18:56
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Brezilya'da ünlü otomobil fenomeni Ricardo Godoi, sırtına dövme yaptırmak için genel anestezi altına alındı. İşlem sırasında kalbi aniden duran fenomen hayatını kaybetti. Godoi'nin ölümüne, anestezi, solunum ve kalp durması neden olarak gösterildi. Ancak ailesi steroid kullanımını reddederken dövme stüdyosu ise testlerde risk çıkmadığını açıkladı.

Ünlü otomobil fenomeninin sarsıcı ölümü! Sırtına dövme yaptırmak için anestezi yaptırılınca kalbi durdu

Brezilya'da bir hastanede sırtına dövme yaptırmak için genel anestezi altına alınan ünlü otomobil fenomeni Ricardo Godoi, aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Godoi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ünlü fenomenin ölüm belgesine göre, ölümünün nedeni “anestezi indüksiyonu, solunum durması ve kalp durması” olarak kayıtlara geçti.

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AİLESİ STEROİD KULLANIMINI REDDETTİ

Ricardo Godoi'nin ölümüne yol açan sebepler arasında anabolik steroidlerin rol oynayıp oynamadığı tartışılmaya başlandı. Ancak Godoi'nin ailesi, ünlü fenomenin son beş aydır steroid kullanmadığını belirterek bu iddiaları reddetti. Aile üyeleri, Godoi'nin işlem öncesinde sağlık testlerinden geçtiğini ve dövme yaptırmak için herhangi bir sağlık riski taşımadığını ifade etti.

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STEROİD KULLANIMINA BAĞLI KALP DURMASI

Olayı soruşturan memur Aden Claus, ölüm belgesinde solunum durması, kalp durması ve steroid kullanımına bağlı bir durumdan bahsedildiğini söyledi. Ancak Claus, Godoi'nin ailesiyle yaptığı görüşmelerde, ölüm öncesinde yapılan testlerin dövme yaptırmak için uygun olduğunu doğruladığını aktardı.

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DÖVME STÜDYOSU OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Godoi’nin dövmesini yapan stüdyo, ölümün ardından yaptığı açıklamada işlemin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için özel bir hastaneyle anlaşarak sertifikalı bir anestezi uzmanı temin ettiklerini belirtti. Stüdyo, ayrıca işlem öncesinde kan testlerinin yapıldığını ve bu testlerin herhangi bir açık riske işaret etmediğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Brezilya Otomobil dövme fenomen anestezi
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