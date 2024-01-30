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  4. Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 16:12 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılında meslektaşı Suat Sungur ile evlenmişti. Çiftin oğlu Ege, 19 yaşına bastı. Ahu Sungur, sosyal medyada eşi ve oğluyla çekilmiş karelerini duygusal bir notla yayınladı.

Ünlü oyuncu Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi! Ege’ye sosyal medyadan yorum yağdı!

"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen oyuncu Suat Sungur ile parmakla gösterilen bir evlilik sürdürüyor.

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22 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin oğulları Ege 19 yaşına bastı. Oğulları Ege'nin yeni yaşını kutlayan ikiliden Ahu Sungur, Instagram hesabından eşi ve oğluyla fotoğraflarını paylaştı.

SUNGUR FAMİLY9

"İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM"

"Bebeğim 19 yaşında. Dünya bir yana o bir yana. İyi ki doğdun yavrum. İyi ki annenim. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, aşkla çok yaşa. Sen babanla benim her şeyimizsin. Seni çok seviyorum demek bile az geliyor çoğu zaman. En çok, en çok ne kadarsa o kadar çok seviyorum seni. Doğum günün kutlu olsun."

SUNGUR FAMİLY


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