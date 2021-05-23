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Ünlü oyuncu anne oldu: Gaye Turgut Evin kızı Eftelya'yı kucağına aldı!

23.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin, kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile bugün anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, kızlarına Eftelya ismini verdiklerini açıkladı.

Ünlü oyuncu anne oldu: Gaye Turgut Evin kızı Eftelya'yı kucağına aldı!

'Savaşçı', 'Yahşi Cazibe' ve 'Tövbeler Olsun' gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin, bugün anne oldu. Anne olmanın mutluluğunu ilk kez yaşayan çift, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından sevdikleri ile paylaştı.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNEDEN İLK PAYLAŞIM

2013 yılında meslektaşı Deniz Evin ile dünyaevine giren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Çiftin bebekleri bu sabah dünyaya geldi. Bir kız bebekleri olan çift, çocuklarına Eftelya ismini koydu.

Mutluluğunu Instagram'dan paylaşan Gaye Turgut Evin, doğumdan bir karesini yayınlayarak, "Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı.. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım. Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol... Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol..." şeklinde not
düştü.

Ünlü oyuncu anne oldu: Gaye Turgut Evin kızı Eftelya'yı kucağına aldı!

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