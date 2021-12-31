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Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

31.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jet Sosyete ve Arif V 216 projelerinde yer alan ancak Güldür Güldür programında hayat verdiği 'Şevket' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi, duru güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

2013 yılında yer aldığı Güldür Güldür programından geçtiğimiz yıl ayrılan ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Çorumlu'nun 2012 yılında dünyaevine girdiği Gaye Pişkin, duru güzelliğiyle beğeni topladı.

1977 yılında Amasya'da doğan Çağlar Çorumlu, öğretmen bir anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği okuyan Çorumlu, okulun tiyatro kursuna kaydoldu.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Üniversiteyi bitirdikten sonra, oyunculuk alanında eğitim almak için İstanbul'a taşındı.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Tiyatro eğitimini profesyonel anlamda tamamladıktan hemen sonra başrollerini Hande Ataizi ve Cem Davran'ın paylaştığı Ruhsar dizisinde 'Baha' rolüne hayat verdi. Yedi Numara, Avrupa Yakası, Teyzanne gibi projelerde boy gösteren Çorumlu, animasyon ve dublaj çalışmaları da yaptı.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Güldür Güldür programındaki 'Şevket Hoca' tiplemesiyle seyirciyi kahkahaya boğan Çorumlu, özellikle 2010 yılında yer aldığı Prensesin Uykusu filmiyle büyük beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Çağlar Çorumlu, sevgilisi Gaye Pişkin'e 800 izleyicinin katıldığı bir müzikalde evlilik teklifi etmişti.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

2012 yılında evlenen Gaye Pişkin ve Çağlar Çorumlu çiftinin, Ali Emre adında bir erkek çocukları bulunuyor.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşinin aksine gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Gaye Pişkin, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!


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