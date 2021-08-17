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  4. Ünlü oyuncu Füsun Demirel koronavirüsü atlattı! Hastaneden taburcu oldu

Ünlü oyuncu Füsun Demirel koronavirüsü atlattı! Hastaneden taburcu oldu

17.08.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Füsun Demirel koronavirüsü atlattı. Akciğerler tutulumu nedeniyle hastaneye yatan ünlü oyuncu hastalığı orta şiddette atlattığını anlattı. Demirel 1 hafta yattığı hastaneden taburcu oldu.

Ünlü oyuncu Füsun Demirel koronavirüsü atlattı! Hastaneden taburcu oldu

Ünlü oyuncu Füsun Demirel bir süre önce koronavirüse yakalandı. Akciğerler tutulumu nedeniyle hastaneye yatan oyuncu, bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu oldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Füsun Demirel doktorlarına teşekkür etti. Demirel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mucizeler vardır. Onları yaratan gizli kahramanlar... Sağlık ordusunun canla başla fedakarca bu mucizelere imza atan, hayata yeniden tutunabilmemizi sağlayan kişiler olduğunu, özveriyle, her saniye işlerinin başında günde ortalama 14 saat görevde olduklarına tanıklık ettim. Beni yeniden havayla oksijen ile buluşturdular. Aldığımız her nefes paha biçilmezmiş. En büyük alkışlar sizlere..."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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