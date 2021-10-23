Ünlü oyuncu Füsun Erbulak'tan şaşkına çeviren sevişme itirafı! İhaneti böyle anlatmış!

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak'ın annesi Füsun Erbulak, 1964 yılında gazeteci Altan Erbulak ile dünyaevine girmişti. Ancak Füsun Erbulak, ilerleyen yıllarda eşi Altan Erbulak'ı, oyuncu Ahmet Uğurlu ile aldatmış, üstelik bu olayı '60 Günlük Bir Şey'' kitabında da detaylarıyla anlatmıştı.

İHANETİ TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI

Altan Erbulak ile evli olduğu dönem yaşadığı 2 aylık ilişkisini kaleme alarak tüm Türkiye ile paylaşan Füsun Erbulak'ın kitabının sonradan toplatıldığı iddia edilmişti.

''NEREYE GİTSEK PARALARI BEN ÖDEDİM''

Füsun Erbulak, o yıllarda verdiği bir röportajda yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmişti: 22 yıl bana yeten kocam aniden yetmez oldu. Kendimi Ahmet’in kollarında buldum, onu sevdim. Ahmet Uğurlu beni terk edince onu unutmak için Bodrum’a gidip yeni bir sevgili daha buldum. O da Ahmet gibi parasızın biriydi. Nereye gitsek paraları ben ödedim.

''SEVİŞMEK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY''

Sevişmek çok güzel bir şey. Her güzel şeyi yazmak lazım. Altan dünyanın en anlayışlı, en iyi kocasıdır. Ben ona her şeyi anlattım. ''İstersen ayrılalım'' dedim. ''Hayır sen bir bunalım geçiriyorsun, bunlar geçer'' diye cevap verdi.

Füsun Erbulak, eşi Altan Erbulak'ın çok zampara olduğunu, kendisini defalarca aldattığını, kocasından intikam almak için böyle bir şey yaptığını dile getirmiş, ''Kadınlar bana özenmesin, özenilecek bir şeey yapmadım'' demişti.



