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Ünlü oyuncu Hande Erçel depremzedeler için yardıma koştu! "Yüreğimize ateş düştü"

13.02.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan iki büyük yıkıcı deprem sonrası tüm dünya yardım için seferber olmuş durumda. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları hızla devam ederken ünlü isimler de depremzedeler için yardım ve destekte bulunuyorlar. Kahramanmaraş merkezli depreme kayıtsız kalamayan ünlü isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Erçel, depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerini kolilemeye yardım etti.

Ünlü oyuncu Hande Erçel depremzedeler için yardıma koştu! "Yüreğimize ateş düştü"

Ülkemizde 'Milli Yas' ilan edilen deprem felaketleri sonrası ünlü sanatçılarda gerek yardım toplama merkezlerinde gerekse bağış yaparak destekte bulundular. Ünlü oyuncu Hande Erçel de depremin ilk anından beri sosyal medya hesabından destek paylaşımlarında bulunuyordu. Bu kez yardım toplama merkezine giden Erçel "Canla başla mücadele ediyoruz" dedi.

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DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı deprem 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşti. Depremin ilk anından bu yana hem ülkemizin ekipleri hem de birçok farklı ülkeden arama kurtarma ekipleri enkaz çalışmalarını yürütür durumdalar.

Yıkıcı depreme kayıtsız kalamayan ünlü isimlerden biri olan Hande Erçel, deprem bölgesi için toplanan eşyaları kolilere koyarak paketleme işine yardım etti.

HANDE ERÇEL DEPREMZEDELERE YARDIMA KOŞTU

"YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"

Canla başla mücadele ediyoruz diyen Hande Erçel; "Başımıza gelen bu felaket hepimizin yüreğine ateş düşürdü. Tüm Türkiye'de hepimiz canla başla ne yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Umarım gerekli desteği gösterebiliyoruz. Hepimize geçmiş olsun." sözlerine yer vererek duygularını ifade etti.

HANDE ERÇEL DEPREMZEDELERE YARDIMA KOŞTU2


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