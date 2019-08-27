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Ünlü oyuncu Janset aşka geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Janset, 23 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tarkan Gözübüyük’la çekilen bu karesini romantik sözlerle paylaştı.

Ünlü oyuncu Janset aşka geldi!

Geniş kitleler tarafından Yarım Elma dizisinde hayat verdiği Yonca karakteri ile tanınan oyuncu Janset, sosyal medya hesabı üzerinden 23 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Janset bu karenin altına şu satırları yazdı:

“Tam 23 yıldır, hep yanımda olduğun için, katılmadığın fikrime dahi saygı duyduğun için, verdiğim her kararda beni desteklediğin için, herhangi bir emeğimle gurur duyup bunu hep hissettirdiğin için, en hararetli tartışmamızda dahi geri dönüşü olmayan cümleler kurmadığın için, erkekliğini bahane etmeden kocaman sevdiğin ve her daim söylediğin için, her zaman onore ettiğin için, romantik olduğun için, ayağına hizmet beklemediğin için, hala “lütfen” siz ricada bulunmadığın için, el üstünde tuttuğun için, hep saygılı olduğun için, arabamın kapısını açtığın için, gülümsemeni esirgemediğin için, birlikte ağlayabildiğimiz için, güven verdiğin ve güvendiğin için, güzelin olduğum için, işimde de beni desteklediğin için, sevgimize emek verdiğin için, aşk olduğun için, kısaca, bu kadar güzel olduğun ve bu kadar güzel sevdiğin için, seni çoooooook seviyorum güzel adam Tarkan Gözübüyük”

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Anahtar Kelimeler:
Janset sevgilisi

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