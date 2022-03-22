MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu John Travolta yeni pilotluk lisansı aldı

Ünlü oyuncu John Travolta yeni pilotluk lisansı aldı

22.03.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un usta aktörü John Travolta, havacılık sevgisini yeni bir pilotluk lisansıyla taçlandırdı. Ünlü oyuncu artık Boeing 737 pilotu.

Ünlü oyuncu John Travolta yeni pilotluk lisansı aldı

Grease, Pulp Fiction gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan ünlü Hollywood aktörü John Travolta, Boeing 737 pilotu oldu. 68 yaşındaki aktör, uçağın önünde çektiği video ile pilot ehliyeti aldığını sosyal medyadan duyurdu.

avalon-0518629226

Travolta, “747 ve 707 lisanslarıma ek olarak 737 lisansımı aldım. İşler yolunda gitti ve sizinle bu anı paylaşıyorum” ifadesini kullandığı videoyu, “Havacılık tarihimde çok gururlu olduğum bir an” notuyla paylaştı.

sacscsa

UÇUŞ DERSLERİNE 15 YAŞINDA BAŞLADI

Artık Boeing 737 tipi uçakları kullanabilecek yetkinliğe ulaşan Travolta, uçuş derslerine ilk olarak 15 yaşındayken başladı.

Travolta ilk pilot lisansını 22 yaşındayken aldı. Ünlü aktör 2002’den bu yana Avustralya ulusal havayolları Qantas’ın elçiliğini yürütüyor.

avalon-0506709840

1991 yılında Kelly Preston ile evlenen Travolta'nın en büyük oğlu Jett, 2009 yılında hayatını kaybetti. 2020 yılında da eşi Kelly Preston meme kanserinden hayata veda etti. Travolta'nın 28 yıllık evliliğinden 21 yaşında Ella adlı bir kızı ve 11 yaşında Benjamin adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü aktörün kızı Ella, 2022 yılında şarkıcılığa adım atarak ilk şarkısı Dizzy'yi yayınladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne acısıyla sarsılan şarkıcı Linet'ten duygulandıran paylaşım Anne acısıyla sarsılan şarkıcı Linet'ten duygulandıran paylaşım
Elbisesi sorulunca... "Müşterimin kucağına..."Elbisesi sorulunca... "Müşterimin kucağına..."
Şükrü Özyıldız itirafı şaşkına çevirdi! "Yaptım..."Şükrü Özyıldız itirafı şaşkına çevirdi! "Yaptım..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.