Ünlü oyuncu John Travolta yeni pilotluk lisansı aldı

Grease, Pulp Fiction gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan ünlü Hollywood aktörü John Travolta, Boeing 737 pilotu oldu. 68 yaşındaki aktör, uçağın önünde çektiği video ile pilot ehliyeti aldığını sosyal medyadan duyurdu.

Travolta, “747 ve 707 lisanslarıma ek olarak 737 lisansımı aldım. İşler yolunda gitti ve sizinle bu anı paylaşıyorum” ifadesini kullandığı videoyu, “Havacılık tarihimde çok gururlu olduğum bir an” notuyla paylaştı.

UÇUŞ DERSLERİNE 15 YAŞINDA BAŞLADI

Artık Boeing 737 tipi uçakları kullanabilecek yetkinliğe ulaşan Travolta, uçuş derslerine ilk olarak 15 yaşındayken başladı.

Travolta ilk pilot lisansını 22 yaşındayken aldı. Ünlü aktör 2002’den bu yana Avustralya ulusal havayolları Qantas’ın elçiliğini yürütüyor.

1991 yılında Kelly Preston ile evlenen Travolta'nın en büyük oğlu Jett, 2009 yılında hayatını kaybetti. 2020 yılında da eşi Kelly Preston meme kanserinden hayata veda etti. Travolta'nın 28 yıllık evliliğinden 21 yaşında Ella adlı bir kızı ve 11 yaşında Benjamin adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü aktörün kızı Ella, 2022 yılında şarkıcılığa adım atarak ilk şarkısı Dizzy'yi yayınladı.



