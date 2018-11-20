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Ünlü oyuncu Kaan Taşaner yeni rolüyle şaşırtacak!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.11.2018 23:54 | Son Güncelleme

Sinemada oscarlı oyuncu Tim Robbins'in Esaretin Bedeli filminde canladırdığı Andy karakterine tiyatroda hayat verecek olan ünlü oyuncu Kaan Taşaner, "Kerem Alışık'la yaptığımız görüşmenin 10. dakikasında rolü büyük bir heyecanla kabul ettim"

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner yeni rolüyle şaşırtacak!

Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Stephen King'in ölümsüz eseri "Esaretin Bedeli", Türkiye'de ilk kez Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından dev bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşınıyor.

Andy karakterini canlandıracak olan ünlü Kaan Taşaner "Esaretin Bedeli" binlerce fanı olan, insanların defalarca izlediği, repliklerini ezbere bildiği bir film. Sahnede bu unutulmaz esere yeniden can vermek hem bizim için hem izleyenler için unutulmaz bir deneyim olacak. Andy rolünü "Kerem Alışık'la yaptığımız görüşmenin 10. dakikasında büyük bir heyecanla kabul ettim, dramatik, güçlü bir reji diline sahip, müziklerine ve koreografilerine özen gösterilmiş bir eser izletmek için çalışıyoruz" dedi.

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Provaları tüm hızıyla devam eden, Şakir Gürzumar'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda başrolleri; Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy), İştar Gökseven (Müdür Stammas) üstlenirken, oyun 25 kişilik oyuncu kadrosuyla 15 Aralık'ta Zorlu PSM de tiyatro severlerle buluşacak.

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OYUNUN KONUSU
Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir.Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Taşaner kerem alışık Esaretin Bedeli

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