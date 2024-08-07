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Ünlü oyuncu Kirli Sepeti ile ekrana dönüyor!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 15:25
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FOX TV’nin yeni dizisi Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü yaşanmıştı. Kirli Sepeti yeni sezonda yeni oyuncuları kadrosuna katacak. Bomba isim de yeni sezonda yer alacak.

Ünlü oyuncu Kirli Sepeti ile ekrana dönüyor!

Kirli Sepeti‘nin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu “Kirli Sepeti” dizisi yeni sezonda merak edilen yapımlardan...

MedYapım’ın imza attığı dizinin 3 kahramanı Songül (Ayça Bingöl), Hayriye (Ceren Moray) ve Medine (Cansu Tosun) yeni maceralarıyla seyirci karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Songül’ün başına gelen üzücü olay sonrası “bacılar” ekibi tekrar kız kardeşlik ayarlarına dönecek. Yeni bir site ve oradaki ailelerin hikayesine odaklanacak olan “Kirli Sepeti”nin kadrosuna başarılı oyuncu Tugay Mercan dahil oldu.

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2 yıldır ekrandan uzak olan Tugay Mercan fenomen dizide Ayşe Erturan‘ın hayat vereceği Süheyla’nın eşi Arif rolünü canlandıracak.

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