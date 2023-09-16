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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Gören inanamadı

16.09.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melisa Döngel hem başarılı oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Yakında, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde Emel Sayın'ı canlandıracak olan Melisa Döngel'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Oyuncunun yıllar önceki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi dizilerde canlandırdığı rolleri ile şöhreti yakalayan Melisa Döngel'in eski hali şaşırttı. Yakın zamanda yeni filmi ve dizisi yayına girecek olan ünlü oyuncunun estetiksiz haline yorum yağdı.

Oyunculuk hayatına Arka Sokaklar dizisi ile başlayan Melisa Döngel, çok sayıda başarılı yapımda rol aldı. Döngel, Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

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Ünlü oyuncu yakında FOX TV'nin Kirli Sepeti dizisinde canlandıracağı Aylin karakteri ile ekranlara dönecek. Ayrıca Cem Karaca'nın hayatının anlatıldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde usta sanatçı Emel Sayın'ı canlandıracak.

ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

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Hem özel hayatı hem de oyuncluluk performansıyla adından sıkça söz ettiren Melisa Döngel'in estetiksiz halini gören tanımadı.

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Daha önce katıldığı Talu Talks isimli kanala konuşan ünlü isim “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında” ifadelerine yer vermişti.

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Melisa Döngel'e ''Asla tanıyamadım'', ''Bir insan neden kendine bunu yapar'', ''Bu kadarına da pes'' gibi yorumlar yapılıyor.

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