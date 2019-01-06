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Ünlü oyuncu Mine Tugay yoga videosunu paylaştı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 06.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Mine Tugay, vücudunun sınırlarını zorladığı yoga videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Yoga yaptığı videosunu Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Mine Tugay, kısa süre içerisinde on binlerce izlenme sayısına ulaştı.

Mine Tugay videosunu 'En sevdiğim yoga pozu #crowpose ???? Yorumları açık bırakıp saçma sapan yorum yazanları engellemeye devam mı etmeli yoksa yoruma kapatmalı mı? Çok önemli bir sorun değil ama bazı rahatsızlıkları olan insanlar hakkında bir merakım var; kendinizi burada seviyesiz bir şekilde deşifre ederken utanç duygunuz hiç mi yok, yoksa fake hesaplar ardına saklanırken kendiniz olmamanın verdiği sahtelikten çok mu memnunsunuz? Kendiniz olun! Bundan daha kıymetli bir şey daha yok şu hayatta' notuyla paylaştı.


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mine tugay mine tugay yoga

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