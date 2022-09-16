Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası gibi projelerle tanınan Nurgül Yeşilçay yıllar içerisinde rol aldığı projelerle ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Son olarak Son Nefesime Kadar dizisindeki Mihri rolüyle ekranlarda olan Yeşilçay bu defa iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

YIRTMAÇLI POZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

Ünlü isim bu yaz mayolu pozlarıyla çok konuşuldu.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

Yeşilçay, son olarak yırtmaçlı pozuyla adından söz ettirdi.

Derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı.





