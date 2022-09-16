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  4. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

16.09.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların oyuncusu Nurgül Yeşilçay oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu yaz mayolu pozlarıyla gündem olan Yeşilçay, bu defa yırtmaçlı pozuyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası gibi projelerle tanınan Nurgül Yeşilçay yıllar içerisinde rol aldığı projelerle ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Son olarak Son Nefesime Kadar dizisindeki Mihri rolüyle ekranlarda olan Yeşilçay bu defa iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

YIRTMAÇLI POZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Ünlü isim bu yaz mayolu pozlarıyla çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Yeşilçay, son olarak yırtmaçlı pozuyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı salladı

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Nurgül Yeşilçay
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