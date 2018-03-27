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Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 21:29 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Gözde Kansu, sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraftaki oyuncuların sayısı ise Kansu'nun takipçilerinin 'Yok böyle sınıf' yorumlarına neden oldu. İşte o fotoğrafta yer alan oyuncular...

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.

"YOK BÖYLE BİR KADRO"
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri "Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması" yorumunda bulundu.

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"AYNI GEMİNİN TAYFALARI"
Şu sıralar 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.

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gözde kansu instagram

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