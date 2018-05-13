MAGAZİN

Ünlü oyuncu polisi, polise şikâyet etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Binici, yolda tartıştığı komiserin ‘Seni içeri attırırım’ dediğini ileri sürdü. Her iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu

Ünlü oyuncu polisi, polise şikâyet etti

Oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Beşiktaş sahilde kadın arkadaşı ile yürüyüş yaparken, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçerken üzerine doğru bir araç hareket etti. Aracı kullanan kişiye sert bir çıkışta bulundu. Bu sırada aracı kullanan şahsın da komiser çıkması olayı iyice karıştırdı.

Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Şahıs, Binici'ye kimlik sordu. Aralarında tartışma çıktı. Binici, 155'i arayarak polisi polise şikâyet etti. Komiser ve Binici en yakın polis karakoluna giderek birbirleri hakkında şikâyetçi oldu. İfadesini veren komiser karakol çıkışı, "Bana 'Ben de komiserim' dedi. Ben de kimlik sordum göstermedi ve sağa sola telefon açmaya başladı. On dakika sonra kimliğini çıkararak havaya kaldırdı ve MOBESE kameralarına gösterdi" şeklinde konuştu.

'O ÇAYI İÇEMEZSİN'

Binici ise karakol çıkışı bir hayli üzgündü. Elleri titreyerek konuşan ve gözleri dolan oyuncu, "Komiser olduğunu söyledi. Bana 'Seni içeri attırırım' dedi. Amirleri o kişiler adına özür diledi. Şikâyetçi olmaktan vazgeçmiştim. O sırada bana ve arkadaşıma birer bardak çay geldi. Bir polis çayı elimden alarak 'O çayı içemezsin' deyince yıkıldım. Bu yüzden şikâyetçi oldum" dedi.

Çorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldüÇorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldü
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak!Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak!
Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burcu binici Burcu Binici polis

En Çok Okunan Haberler

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ercan Saatçi, büyük bir skandala imza attı!

Ercan Saatçi, büyük bir skandala imza attı!

Büyük cesaret! Kendall Jenner'dan transparan şov!

Büyük cesaret! Kendall Jenner'dan transparan şov!

Ünlüler ve anneleri

Ünlüler ve anneleri

Şebnem Bozoklu'dan bomba itiraf

Şebnem Bozoklu'dan bomba itiraf

Çıplak video skandalından sonra Cicişler barıştı! İlk fotoğraf

Çıplak video skandalından sonra Cicişler barıştı! İlk fotoğraf

Alişan ile Buse'ye teklif yağıyor

Alişan ile Buse'ye teklif yağıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.