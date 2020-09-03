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Ünlü oyuncu Salih Bademci’den şaşırtan çıkış! ‘Önemli olan kendini...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarına gelen İstanbullu Gelin dizisinde Fikret karakteriyle popülerliğini arttıran Salih Bademci sosyal medya hesabından şaşırtan bir çıkışa imza attı. Ana okulunda çekilen bir fotoğrafını paylaşan başarılı oyuncunun açıklaması takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Ünlü oyuncu Salih Bademci’den şaşırtan çıkış! ‘Önemli olan kendini...’

Salih Bademci kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün’le 19 Ağustos 2015 tarihinde nikah masasına oturdu. İstanbullu Gelin dizisinde beraber kamera karşına çeken ünlü oyuncular mutlu evlilikleriyle de sanat dünyasının örnek çiftleri arasındaki yerini almayı başarıyor. Magazin dünyasında sansasyonlardan uzak durmaya çalışan çift pandemi döneminde adeta inzivaya çekildi.

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de de görülmesinden sonra karantina yapmaya başlayan Salih Bademci ve eşi İmer Özgün bu süreç içerisinde dizi ve film setlerinde de uzak kalmaya karar verdi. İstanbullu Gelin projesinden sonra televizyon ekranına ara veren Salih Bademci sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

‘KENDİNİ NASIL GÖRDÜĞÜN ÖNEMLİ’

salih bademci2

90’lı yıllara geri dönen Salih Bademci ana sınıfı anılarını sosyal medya hesabından yad etti. Ana okulu müsameresinde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Bademci, "Hep bir b.k olur! Önemli olan kendini nasıl gördüğündür” notunu ekledi. Salih Bademci’nin çıkışı takipçilerini şaşırttı. Ünlü sanatçının paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

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