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Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber geldi.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber

Atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu’ndan üzücü haber geldi. Oyuncunun akciğerlerinde sorun olduğu öğrenildi.

"EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN"
Tarık Ünlüoğlu'na bu süreçte en büyük destek ise eşi Gülenay Kalkan'dan geldi. Ünlü oyuncunun eşi Kalkan, bu süreçte eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

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TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tarık Ünlüoğlu 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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