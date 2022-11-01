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Ünlü oyuncu Tim Roth’un evlat acısı

01.11.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Hateful Eight gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan 61 yaşındaki İngiliz aktör Tim Roth büyük bir acı yaşadı. Ünlü yıldızın 25 yaşındaki oğlu Cormac Roth yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu Tim Roth’un evlat acısı

İngiliz oyuncu Tim Roth'un müzisyen oğlu genç yaşta kanserle mücadelesini kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Cormac Roth’un 16 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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''AİLESİNİN KOLLARINDA YAŞAMA VEDA ETTİ''

2021 yılının Kasım ayında Cormac Roth’un kansere yakalandığı açıklanmıştı. Genç müzisyenin hastalık sebebiyle aşırı kilo kaybı yaşadığı ve işitme yetisinin de yarısını yitirdiği belirtilirken yapılan açıklamada, "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti. Son ana kadar esprilerine devam etti" denildi.
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Cormac Roth, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda, "Her zaman kaderinizi seçemezsiniz. Her zaman geleceğinizi seçemezsiniz. Unutmayın yaşam kısa, o yüzden yaşadığınız ve nefes aldığınız sürece sevdiğiniz şeyi yapın" ifadelerini kullanmış.

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