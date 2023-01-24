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Ünlü oyuncu ve manken Nilüfer Kurt'un korku dolu anları! Gece uyandığında eli silahlı hırsızlarla karşılaştı

24.01.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve oyuncu Nilüfer Kurt, İstanbul Ataköy'deki evinde hırsız şoku yaşadı. Kızıyla yaşadığı evinde, gece uyandığında eli silahlı hırsızlarla burun buruna gelen Kurt, büyük korku yaşadı. Dehşet dolu anları anlatan Kurt, "Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler" dedi. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Ünlü oyuncu ve manken Nilüfer Kurt'un korku dolu anları! Gece uyandığında eli silahlı hırsızlarla karşılaştı

Ünlü manken ve oyuncu Nilüfer Kurt'un Bakırköy Ataköy'deki evine geçtiğimiz pazar gecesi hırsızlar girdi. Yaşanan korku dolu olayda, bir ses geldiğini duyan Kurt uyandı ve salondan ışık geldiğini fark etti. Kızının uyandığını sanan Kurt, salona geçtiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

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"KORKU FİLMLERİNDEKİ GİBİ..."

Ünlü oyuncu eli silahlı hırsızla karşılaştı. Yaşadığı korkuya rağmen sesini çıkarmayan Nilüfer Kurt, hırsızın mermileri silaha sürdüğünü daha sonra ise laptop, telefon ve çantasını alan 2 hırsızın kaçtığını belirtti. Yaşadığı olayı Show Ana Haber'e anlatan Kurt, "Pazar günü bir ses geldi baktım ışık geziyor evin içinde. İlk başta kızım sandım. Kafasını gördüm, korku filmlerinde olur gibi döndü 'Sakın sesini çıkarma' dedi. Mermiyi silahın ağzına verdi gibi hareket yaptı. Onu hissedince hiç kıpırdamadım" dedi. Kurt'un bilgisayarını, çantasını ve cep telefonunu çalan hırsızlar olayın ardından kayıplara karıştı. Polisin Nilüfer Kurt’un evine giren 2 hırsızın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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"EVLATLARIMA ZARAR GELMEDİĞİ İÇİN..."

Yaşadığı şoku sosyal medya hesabından da paylaşan Kurt, “Sevgili dostlarım, pazar sabahı 05.30 sırlarında silahlı 2 soyguncu evime girdi. Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler. Uzatmayacağım, neyse ki bize zarar vermeden gittiler. Evde evlatlarım vardı. Beni bilen bilir, ancak evlatlarıma zarar gelmediği için şükrediyorum.” ifadelerini kullandı.

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