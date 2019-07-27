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Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Mahallenin Muhtarları ile tanınan ünlü TV ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

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Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyorduö diye konuştu. Gülhan’ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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