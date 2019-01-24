MAGAZİN

Ünlü oyuncudan öğrencilik paylaşımı 'Kolej günleri'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 21:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncudan öğrencilik paylaşımı 'Kolej günleri'

Instagram'da perşembe günleri yapılan 'tbt' akımına uyan usta oyuncu Civan Canova, 'kolej günleri' notuyla Ankara'da öğrencilik zamanında çekilen fotoğrafını yayınladı.

cvian

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Civan Canova tbt

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