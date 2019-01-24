Ünlü oyuncudan öğrencilik paylaşımı 'Kolej günleri'

Instagram'da per\u015fembe g\u00fcnleri yap\u0131lan 'tbt' ak\u0131m\u0131na uyan usta oyuncu Civan Canova, 'kolej g\u00fcnleri' notuyla Ankara'da \u00f6\u011frencilik zaman\u0131nda \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131 yay\u0131nlad\u0131. \n\nT\u00fcrkiye'nin \u015fiddet haritas\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131! Cinayet i\u015flenmeyen tek il bak\u0131n neresiUsta oyuncuya hastane odas\u0131nda s\u00fcrpriz do\u011fum g\u00fcn\u00fcD\u00fcnyadaki en \u015fahane \u015feylerden biri...
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