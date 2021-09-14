Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu

Listede, Halit Ergenç ve Burak Özçivit gibi oyuncular zirvede olurken, en az para kazanan oyuncuların arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir yer alıyor.

HAFTALIK 250 BİN TL ALANLAR VAR

Listeye bakıldığında 250 bin TL'ye kadar çıkan bölüm başı ücretler dudak uçuklatırken, en düşük haftalık ücretin 100 bin TL olduğu görünüyor.

Sayfa'nın haberine göre; dudak uçuklatan fiyatlara anlaşan bu isimler ve ücretleri şu şekilde:

Halit Ergenç: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

Burak Özçivit: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Fahriye Evcen: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL



Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL



