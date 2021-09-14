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Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu

14.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ünlü isimlerin 2021 sezonu için alacakları ücretler belli oldu. Ünlü oyuncuların haftalık kazançları yine çok konuşuldu.

Ünlü oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu

Listede, Halit Ergenç ve Burak Özçivit gibi oyuncular zirvede olurken, en az para kazanan oyuncuların arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir yer alıyor.

HAFTALIK 250 BİN TL ALANLAR VAR

Listeye bakıldığında 250 bin TL'ye kadar çıkan bölüm başı ücretler dudak uçuklatırken, en düşük haftalık ücretin 100 bin TL olduğu görünüyor.

  1. Sayfa'nın haberine göre; dudak uçuklatan fiyatlara anlaşan bu isimler ve ücretleri şu şekilde:
  • Halit Ergenç: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

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  • Burak Özçivit: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

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  • Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

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  • Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

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  • Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

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rft_8794

  • Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

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  • Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL
    gp_7593
  • Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

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  • Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

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