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Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

09.09.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki güzel oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı sarı bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Fotoğraf çekimini bahçede gerçekleştiren Thorne, hortumdan su içtiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

Bir dönemin çocuk yıldızı Bella Thorne, son dönemlerde verdiği cesur pozlarla, 'çocuk yıldız' imajını yıkmayı hedefliyor. 24 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden olay yaratan pozlar paylaşan oyuncu, sarı bikinili bahçe paylaşımıyla yine akılları baştan aldı. İşte nefes kesen o pozlar:

Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

YÜZÜ, YETİŞKİN FİLMİNDE KULLANILDI

Thorne, bir dönem ses ve video manipülasyoncularının hedefi haline gelmiş, genç yıldızın yüzü, deepfake yoluyla cinsel içerikli bir filmde kullanılmıştı. ABD'li oyuncu, BBC'ye yaptığı açıklamada, ''Bu görüntüler ortalıkta dolaşıyor ve herkes onun ben olduğunu sanıyor. Babam hakkımda konuştuğum bölümü almışlar, bir şeyler söyleyip 'Ama onu özlüyorum' diyorum. Ve açık ki babamı kaybetmişim. Bu görüntümü, kendini tatmin eden bir kadın görüntüsüyle birleştirmişler!'' diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

BELLA THORNE KİMDİR?

Gerçek adı Annabella Avery Thorne olan Bella Thorne, 8 Ekim 1997 tarihinde Florida'da dört çocuklu bir ailenin en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Henüz daha 6 haftalıkken ailesi tarafından modelliğe başlatıldı. 1. sınıfta disleksi tanısı kondu. 2003 yılında oyunculuğa başladı. Nisan 2007 tarihinde babası Reinaldo Thorne, trafik kazasında hayatını kaybetti. 2016 tarihinde biseksüel olduğunu açıkladı. Eylül 2017 tarihinden Şubat 2019 tarihine kadar Mod Sun ve Tana Mongeau ile çok eşli bir ilişki kurdu. Temmuz 2019 tarihinde panseksüel olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

BELLA THORNE'UN OYNADIĞI YAPIMLAR

2003 Stuck on You MC Sideline Fan Annabella Thorne rolü ile çıktı.

2007
Finishing the Game Additional extra Annabella Thorne rolü ile çıktı.
Blind Ambition Witbert Daniel Küçük Rol
The Seer Young Claire Küçük Rol
Craw Lake Julia Yardımcı Rol

2009
Water Pills Psych Out Kızı
Forget Me Not Young Angela Yardımcı Rol

2010
One Wish Messenger Başrol
Raspberry Magic Sarah Patterson

2012
Kamera Arkası Belgesel
Katy Perry: Part of Me Belgesel

2013
Metegol Laura (küçük) Ses
Kurbağa Krallığı Princess Froglegs Ses

2014
Karışık Aile Hilary "Larry" Friedman
Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend? Cammy Cahill
Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün Celia Rodriguez
Karlar Kraliçesi 2 Gerda Ses

2015
The Duff Madison Morgan
Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası Ashley Grey

2016
İyi Arkadaşlar Kate
Ratchet & Clank Cora Ses
Boo! A Madea Halloween Rain

Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

-Televizyon-
2006 Jimmy Kimmel Live! Jess Konuk Oyuncu (2 Bölüm)
Entourage Kid 1 Bölüm

2007
The O.C. Young Taylor Townsend 1 Bölüm
Dirty Sexy Money Margaux Darling 1 Bölüm

2008
3 Bölüm
October Road Angela Ferilli 1 Bölüm
My Own Worst Enemy Ruthy Spivey Yardımcı Rol (6 Bölüm)

2009
In the Motherhood Annie 1 Bölüm
Mental Emily 1 Bölüm
Little Monk Wendy Yardımcı Rol(9 Bölüm)

2010
Waverly Büyücüleri Nancy Lukey 1 Bölüm
Big Love Tancy Henrickson Yardımcı Rol (5 Bölüm)
Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol

2011
İyi Şanslar Charlie Cecelia "CeCe" Jones Özel Konuk Oyuncu

2012
Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol

2014
Call It whatever İlk şarkısı

Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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