Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

Bir dönemin çocuk yıldızı Bella Thorne, son dönemlerde verdiği cesur pozlarla, 'çocuk yıldız' imajını yıkmayı hedefliyor. 24 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden olay yaratan pozlar paylaşan oyuncu, sarı bikinili bahçe paylaşımıyla yine akılları baştan aldı. İşte nefes kesen o pozlar:
Thorne, bir dönem ses ve video manipülasyoncularının hedefi haline gelmiş, genç yıldızın yüzü, deepfake yoluyla cinsel içerikli bir filmde kullanılmıştı. ABD'li oyuncu, BBC'ye yaptığı açıklamada, ''Bu görüntüler ortalıkta dolaşıyor ve herkes onun ben olduğunu sanıyor. Babam hakkımda konuştuğum bölümü almışlar, bir şeyler söyleyip 'Ama onu özlüyorum' diyorum. Ve açık ki babamı kaybetmişim. Bu görüntümü, kendini tatmin eden bir kadın görüntüsüyle birleştirmişler!'' diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.
Gerçek adı Annabella Avery Thorne olan Bella Thorne, 8 Ekim 1997 tarihinde Florida'da dört çocuklu bir ailenin en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Henüz daha 6 haftalıkken ailesi tarafından modelliğe başlatıldı. 1. sınıfta disleksi tanısı kondu. 2003 yılında oyunculuğa başladı. Nisan 2007 tarihinde babası Reinaldo Thorne, trafik kazasında hayatını kaybetti. 2016 tarihinde biseksüel olduğunu açıkladı. Eylül 2017 tarihinden Şubat 2019 tarihine kadar Mod Sun ve Tana Mongeau ile çok eşli bir ilişki kurdu. Temmuz 2019 tarihinde panseksüel olduğunu açıkladı.
2003 Stuck on You MC Sideline Fan Annabella Thorne rolü ile çıktı.
2007
Finishing the Game Additional extra Annabella Thorne rolü ile çıktı.
Blind Ambition Witbert Daniel Küçük Rol
The Seer Young Claire Küçük Rol
Craw Lake Julia Yardımcı Rol
2009
Water Pills Psych Out Kızı
Forget Me Not Young Angela Yardımcı Rol
2010
One Wish Messenger Başrol
Raspberry Magic Sarah Patterson
2012
Kamera Arkası Belgesel
Katy Perry: Part of Me Belgesel
2013
Metegol Laura (küçük) Ses
Kurbağa Krallığı Princess Froglegs Ses
2014
Karışık Aile Hilary "Larry" Friedman
Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend? Cammy Cahill
Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün Celia Rodriguez
Karlar Kraliçesi 2 Gerda Ses
2015
The Duff Madison Morgan
Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası Ashley Grey
2016
İyi Arkadaşlar Kate
Ratchet & Clank Cora Ses
Boo! A Madea Halloween Rain
-Televizyon-
2006 Jimmy Kimmel Live! Jess Konuk Oyuncu (2 Bölüm)
Entourage Kid 1 Bölüm
2007
The O.C. Young Taylor Townsend 1 Bölüm
Dirty Sexy Money Margaux Darling 1 Bölüm
2008
3 Bölüm
October Road Angela Ferilli 1 Bölüm
My Own Worst Enemy Ruthy Spivey Yardımcı Rol (6 Bölüm)
2009
In the Motherhood Annie 1 Bölüm
Mental Emily 1 Bölüm
Little Monk Wendy Yardımcı Rol(9 Bölüm)
2010
Waverly Büyücüleri Nancy Lukey 1 Bölüm
Big Love Tancy Henrickson Yardımcı Rol (5 Bölüm)
Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol
2011
İyi Şanslar Charlie Cecelia "CeCe" Jones Özel Konuk Oyuncu
2012
Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol
2014
Call It whatever İlk şarkısı
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