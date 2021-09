Ünlü oyuncunun hortumla çektiği seksi pozları Instagram'ı salladı!

Bir dönemin çocuk yıldızı Bella Thorne, son dönemlerde verdiği cesur pozlarla, 'çocuk yıldız' imajını yıkmayı hedefliyor. 24 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden olay yaratan pozlar paylaşan oyuncu, sarı bikinili bahçe paylaşımıyla yine akılları baştan aldı. İşte nefes kesen o pozlar:

YÜZÜ, YETİŞKİN FİLMİNDE KULLANILDI

Thorne, bir dönem ses ve video manipülasyoncularının hedefi haline gelmiş, genç yıldızın yüzü, deepfake yoluyla cinsel içerikli bir filmde kullanılmıştı. ABD'li oyuncu, BBC'ye yaptığı açıklamada, ''Bu görüntüler ortalıkta dolaşıyor ve herkes onun ben olduğunu sanıyor. Babam hakkımda konuştuğum bölümü almışlar, bir şeyler söyleyip 'Ama onu özlüyorum' diyorum. Ve açık ki babamı kaybetmişim. Bu görüntümü, kendini tatmin eden bir kadın görüntüsüyle birleştirmişler!'' diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

BELLA THORNE KİMDİR?

Gerçek adı Annabella Avery Thorne olan Bella Thorne, 8 Ekim 1997 tarihinde Florida'da dört çocuklu bir ailenin en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Henüz daha 6 haftalıkken ailesi tarafından modelliğe başlatıldı. 1. sınıfta disleksi tanısı kondu. 2003 yılında oyunculuğa başladı. Nisan 2007 tarihinde babası Reinaldo Thorne, trafik kazasında hayatını kaybetti. 2016 tarihinde biseksüel olduğunu açıkladı. Eylül 2017 tarihinden Şubat 2019 tarihine kadar Mod Sun ve Tana Mongeau ile çok eşli bir ilişki kurdu. Temmuz 2019 tarihinde panseksüel olduğunu açıkladı.

BELLA THORNE'UN OYNADIĞI YAPIMLAR

2003 Stuck on You MC Sideline Fan Annabella Thorne rolü ile çıktı.

2007

Finishing the Game Additional extra Annabella Thorne rolü ile çıktı.

Blind Ambition Witbert Daniel Küçük Rol

The Seer Young Claire Küçük Rol

Craw Lake Julia Yardımcı Rol

2009

Water Pills Psych Out Kızı

Forget Me Not Young Angela Yardımcı Rol

2010

One Wish Messenger Başrol

Raspberry Magic Sarah Patterson

2012

Kamera Arkası Belgesel

Katy Perry: Part of Me Belgesel

2013

Metegol Laura (küçük) Ses

Kurbağa Krallığı Princess Froglegs Ses

2014

Karışık Aile Hilary "Larry" Friedman

Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend? Cammy Cahill

Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün Celia Rodriguez

Karlar Kraliçesi 2 Gerda Ses

2015

The Duff Madison Morgan

Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası Ashley Grey

2016

İyi Arkadaşlar Kate

Ratchet & Clank Cora Ses

Boo! A Madea Halloween Rain

-Televizyon-

2006 Jimmy Kimmel Live! Jess Konuk Oyuncu (2 Bölüm)

Entourage Kid 1 Bölüm

2007

The O.C. Young Taylor Townsend 1 Bölüm

Dirty Sexy Money Margaux Darling 1 Bölüm

2008

3 Bölüm

October Road Angela Ferilli 1 Bölüm

My Own Worst Enemy Ruthy Spivey Yardımcı Rol (6 Bölüm)

2009

In the Motherhood Annie 1 Bölüm

Mental Emily 1 Bölüm

Little Monk Wendy Yardımcı Rol(9 Bölüm)

2010

Waverly Büyücüleri Nancy Lukey 1 Bölüm

Big Love Tancy Henrickson Yardımcı Rol (5 Bölüm)

Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol

2011

İyi Şanslar Charlie Cecelia "CeCe" Jones Özel Konuk Oyuncu

2012

Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol

2014

Call It whatever İlk şarkısı