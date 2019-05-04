MAGAZİN

Ünlü oyuncuya taksici şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılan Burcu Binici’nin bindiği taksinin şoförünün trafik kontrolünde 60 promil alkollü çıktı. Burcu Binici, sorumsuz taksiciye isyan etti.

Ünlü oyuncuya taksici şoku!

Burcu Binici, önceki akşam dünyanın gerçek zamanlı ilk aplikasyon oyunu Murder Puzzle'ın Arnavutköy Rise'n Fall'daki tanıtımına katıldı.

Partiye katılmak için taksi çağıran oyuncu, polis çevirmesine takıldı. Binici, taksicinin 60 promil alkollü olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

Binici, geçen yıl da yaya geçidinden geçerken üzerine polis aracını süren iki polisle karakolluk olmuştu.

Mekâna geldiğinde şoku hala atlatamayan Binici, duygularını şöyle dile getirdi: “Buraya şans eseri sağ salim gelebildim. Taksicinin alkollü çıkmasına çok şaşırdım. Canımızı emanet ettiğimiz insanın bu kadar sorumsuz davranması doğru değil” (ucankus.com)

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Anahtar Kelimeler:
burcu binici taksici şoku

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