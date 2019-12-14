Ünlü rapçi Ceza eksi 7 derecede hayranlarına konser verdi

Türk rap müziğinin efsane ismi Ceza'yı eksi 7 derece de durduramadı. Erzurum'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de sahneye çıkan ünlü rapçi,hayranlarını, hem coştu, hem coşturdu.

ENERJİSİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ceza, konser boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, gece boyunca Ceza'nın coşkusuna eşlik etti. Türkiye'nin pek çok şehrinden Palandöken'e gelen müzikseverler, Ceza'nın ardından Anıl Piyancı ve Deeperise ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.Festivalin son gününde bu akşam After Ski etkinliğinde Pera, Mor ve Ötesi ile Abdullah İnal sahneye çıkacak.



