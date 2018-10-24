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Ünlü rapçi Jon James McMurray uçakta klip çekerken düştü ve öldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Kanada'da genelde uçakta çektiği kliplerle bilinen müzisyen Jon James McMurray, Cessna tipi uçağın kanadına çıktı. Klip çekimi için kanatta şarkı söyleyen McMurray metrelerce yükseklikten düştü. Paraşütünü açamayan McMurray olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ünlü rapçi Jon James McMurray uçakta klip çekerken düştü ve öldü

Kanada, rapçi müzisyen Jon James McMurray’e ağlıyor… Çektiği eğlenceli video klipler ve şarkılarıyla tanınan McMurray, British Colombia bölgesinde bir video çekmek için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada Cessna tipi bir uçağa binmeye karar veren McMurray, uçağın kanadına çıkarak burada video çekmek istedi.

DENGESİNİ YİTİRİNCE UÇAKTAN DÜŞTÜ

Uzun saatler boyunca çekim için çalışan ve arkadaşlarını da ikna eden 34 yaşındaki şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte havalandı. Gökyüzünde kanada çıkan McMurray, burada klip çekimine devam etti. Fakat Rus yapımı Cessna’nın türbülansa girmesi ve pilotun da kontrolü sağlayamaması sonucunda kanatta dengesini yitiren McMurray tökezledi ve düştü. Önce kanada tutunmayı başaran McMurray, daha fazla kendine hakim olamayınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

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McMurray’nin heyecanla paraşütünü açamadığını açıklayan arkadaşları, genç şarkıcının yere çakıldığını ve olay yerinde öldüğünü açıkladı. Kanada basını yaşanan gelişmeye geniş yer verirken, McMurray’nin müzik kariyerinden önce kayak sporuna merak olduğu ve sakatlandıktan sonra müziğe ağırlık verdiğini yazdı. (Sözcü)

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