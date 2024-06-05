Ünlü rapçi Uzi'ye sahnedeyken çakmak atıldı! Tehditkar sözleri gündem oldu! 'Alırım seni buraya...'

"Kan" adlı albümünde yer alan 'Krvn' ve 'Umrumda Değil' gibi parçalarla adını geniş kitlelere duyuran Uzi (gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya) son dönemin en popüler rap şarkıcılarından biri.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray için bestelediği "Şampiyon" marşını yayınlayarak sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden genç rapçi Rams Park'ta da sahne almıştı.

Son dönemde sahnelerine tam gaz devam eden Uzi geçtiğimiz gün bir sahnesinde yaşadıkları ile gündem oldu. Ünlü isim sahnedeyken bir izleyici Uzi'ye çakmak attı.

TEHDİTKAR SÖZLER SAVURDU

Bu duruma çok sinirlenen Uzi, "Sakın bir daha görmeyeyim o çakmağı. Vallahi alırım seni buraya, vallahi sıkıntı yaşatırım sana. Tamam?" diyerek tehditkar sözler savurdu. Konserdeki o görüntüler kısa sürede gündem oldu.







