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Ünlü rapçi Uzi'ye sahnedeyken çakmak atıldı! Tehditkar sözleri gündem oldu! 'Alırım seni buraya...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 13:11
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Yeni nesil rapçilerden biri olan Uzi, geçtiğimiz gün verdiği bir konserinde yaşadıkları ile gündeme geldi. Ünlü isim sahnedeyken bir izleyici tarafından çakmak atıldı. Uzi ise seyircisinin yaptıklarına tehditkar sözleri ile karşılık verdi.

Ünlü rapçi Uzi'ye sahnedeyken çakmak atıldı! Tehditkar sözleri gündem oldu! 'Alırım seni buraya...'

"Kan" adlı albümünde yer alan 'Krvn' ve 'Umrumda Değil' gibi parçalarla adını geniş kitlelere duyuran Uzi (gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya) son dönemin en popüler rap şarkıcılarından biri.

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray için bestelediği "Şampiyon" marşını yayınlayarak sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden genç rapçi Rams Park'ta da sahne almıştı.

Son dönemde sahnelerine tam gaz devam eden Uzi geçtiğimiz gün bir sahnesinde yaşadıkları ile gündem oldu. Ünlü isim sahnedeyken bir izleyici Uzi'ye çakmak attı.

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TEHDİTKAR SÖZLER SAVURDU

Bu duruma çok sinirlenen Uzi, "Sakın bir daha görmeyeyim o çakmağı. Vallahi alırım seni buraya, vallahi sıkıntı yaşatırım sana. Tamam?" diyerek tehditkar sözler savurdu. Konserdeki o görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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