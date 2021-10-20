Ünlü sanatçı Ariana Grande’ye benzeyen ikizlerden itiraf: Ölüm tehdidi alıyoruz

Kanada'nın Ontario şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Taylor ve Mackenna Patterson-Hall ikiz kardeşler, tıpkı Ariana Grande gibi görünüyor. Ünlü sanatçının giyim tarzını da kendilerine uyarlayan ikiz kız kardeşler , megastarın hayranlarından ölüm tehditleri aldıklarını söylüyor. TikTok hesaplarında yaklaşık 40 bin takipçisi bulunan ikiz kardeşler, 5 yıl önce ilk paylaşımlarını yaptıktan sonra Ariana Grande’ye olan benzerlikleri ortaya çıktı. 2019'da kız kardeşler, pop yıldızının ikonik stilini aktif olarak kopyalamaya başladılar ve dönüşümlerini TikTok'ta yayınladılar. Bu durum ünlü yıldızın hayranlarını kızdırdı.

“BENZERLİK GÖREMİYORUZ”

Birbirleriyle benzer bir şekilde giyinmekten hoşlandıklarını dile getiren ikiz kardeşler, “Birbirimizle aynı giyinmeyi her zaman sevdik. Çünkü ikiz olmayı seviyoruz. Kalabalığın arasından sıyrılmak istiyoruz ve aynı giyinmek her zaman ilgi çekici oluyor” dedi.

İkiz kardeşler Ariana Grande’nin hayranlarının aksine ünlü sanatçı ile bir benzerliklerinin olmadığını düşündüklerini söyledi. Taylor, "İnsanlar bize sonsuza kadar ona benzediğimizi söylediler, ancak bugüne kadar kişisel olarak hala Ariana'ya benzediğimizi düşünmüyoruz" dedi.



