Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç estetik yaptırdı! İşte son hali...

Arnavutköy’de görüntülenen Feridun Düzağaç, göz altındaki morluklarla dikkat çekti. “Dayak yedim” diye espri yapan sanatçının göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.

'KONSER YAPAMIYORUZ DİYE...'

tv100'deki habere göre, Feridun Düzağaç, önceki gün Londra’da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç ile Arnavutköy’deki bir mekanda kahvaltı yaptı. Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahneleri özlediğini söyleyen şarkıcı, “Ama bu süreçte konser yapamıyoruz diye serzenişte bulunamayacağım. İnsanlar ölürken konserleri düşünemeyeceğim” dedi.

GÖZALTI TORBALARINI ALDIRDI

Objektiflere kızı Tuya Naz Düzağaç ile poz veren Feridun Düzağaç, göz altlarında oluşan morluklarla dikkat çekti. Şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine “Dayak yedim” diye espri yaptı. Bir operasyon geçirdiğini belirten, ancak konu hakkında detay vermeyen Düzağaç’ın göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.

