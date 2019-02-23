MAGAZİN

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in acı günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca hayatını kaybetti. Sanatçı gözyaşları içinde babasının tabutunu taşıdı.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in acı günü

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in babası Ali Karaca memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın cenazesi bugün Tömük Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli gaziler katıldı.

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Törende sanatçı Mabel Matiz gözyaşlarını tutamadı. TIR şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.

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mabel matiz Mabel Matiz babası

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