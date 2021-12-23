Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki süper minili pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, süper minili pozlarına ''Sürpriz geliyor'' notunu düştü.

21 yaşındaki ünlü şarkıcının, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren Tilki, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuşmuştu.

Tilki, iddialı sahne kıyafetleriyle magazin gündemine oturan Gülşen için ''Gülşen Hanım şu anda giydiği her şeyi kaliteyle taşıyan ve en önemlisi kendi sözünü ve müziğini yapan bir kadın-anne. Çok ayıp yaptığınız. Dünyada müzik yapan insanlar kaygılandığı için mi güzel stylingler yapıyor? Biz burada neden bu zihniyeti aşamıyoruz? Çok sürrealsiniz ya!" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında seslendirdiği 'Gesi Bağları' şarkısıyla şöhret kapısını aralamıştı.

Tilki; Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama, Bu Benim Masalım ve Dipsiz Kuyum gibi şarkılarla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.



